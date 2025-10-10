Кирилл Капризов сделал ассистентский хет-трик в матче НХЛ против «Сент-Луиса»

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сент-Луис Блюз» в стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 10 октября, и завершилась со счетом 5:0 в пользу «Уайлд». В составе победителей ассистентский хет-трик оформил российский форвард Кирилл Капризов.

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству стартовых матчей сезона с набранными очками подряд. Встреча с «Сент-Луисом» стала для него шестой такой игрой. Предыдущее достижение принадлежало Микко Койву и составляло пять матчей.

Ранее стало известно, что Капризов будет получать в среднем 17 миллионов долларов в год по новому восьмилетнему контракту с «Миннесотой». Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Контракт начнет действовать с сезона-2026/2027.