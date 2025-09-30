Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесотой Уайлд» на восемь лет. Об этом сообщается на сайте организации.

Хоккеист будет получать в среднем 17 миллионов долларов в год. Таким образом, он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ. Контракт начнет действовать с сезона-2026/2027.

Ранее Капризов отклонил предложение «Миннесоты» о контракте. Руководство клуба предложило хоккеисту восьмилетнее соглашение на сумму 128 миллионов долларов.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.