Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 10 октября 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о вхождении российских военных в Константиновку

Марочко заявил, что Российская армия вошла в Константиновку в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные вошли в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что российские солдаты совершили рывок от населенного пункта Предтечино по направлению к Константиновке и вошли на ее окраины. По его словам, ожесточенные бои идут сейчас в восточной части города. Эксперт добавил, что говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвались в Константиновку — город в Донбассе, ключевой для обороны Вооруженных сил Украины. Российским войскам удалось прорваться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино, написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Захарова отреагировала на заявление Украины об олимпийском перемирии

    Тренер сборной Ирана по футболу оценил поражение в матче с Россией

    Марочко сообщил о вхождении российских военных в Константиновку

    Зеленский ушел от ответа на вопрос о планах Киева устроить блэкаут в Москве

    Над российским регионом сбили несколько беспилотников

    Зеленский рассказал о своих попытках повлиять на Трампа

    Зеленский рассказал о новой схеме изъятия российских активов

    Назван срок прихода метеорологической зимы в Москву

    Макрон вновь назначил премьером Франции подавшего в отставку на этой неделе Лекорню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости