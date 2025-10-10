Марочко сообщил о вхождении российских военных в Константиновку

Марочко заявил, что Российская армия вошла в Константиновку в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные вошли в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Марочко уточнил, что российские солдаты совершили рывок от населенного пункта Предтечино по направлению к Константиновке и вошли на ее окраины. По его словам, ожесточенные бои идут сейчас в восточной части города. Эксперт добавил, что говорить о закреплении российских бойцов пока рано.

Ранее сообщалось, что российские войска прорвались в Константиновку — город в Донбассе, ключевой для обороны Вооруженных сил Украины. Российским войскам удалось прорваться к городу в результате боев в районе Александро-Шультино, написал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».