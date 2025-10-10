Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:40, 10 октября 2025Экономика

Мессенджер Max заменил карты Google на «Яндекс Карты»

В Мах функция «Поделиться местоположением» перешла на «Яндекс Карты»
Татьяна Романова
Татьяна Романова (Редактор)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

В мессенджере Мах функция «Поделиться местоположением» теперь работает через «Яндекс Карты». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Подъем». В пресс-службе «Яндекса» информацию подтвердили, отметив, что функция будет доступна пользователям приложения как на Android, так и на iOS.

«Новая функция реализована с использованием технологий API Яндекс Карт. Теперь при передаче локации собеседнику в чате MAX сразу видно фрагмент с картой города. Его можно увеличить и изучить детали. Также под картой появится кнопка «Открыть Яндекс Карты» — по ней можно перейти в отдельное приложение Карты или посмотреть мобильную веб-версию, если приложение не установлено. Отправить в чат можно любую локацию — как свою так и произвольную точку на карте города, если например нужно обсудить какое-то место», — пояснили в компании.

В посте канала «Подъеме» также отмечается, что показ геолокации на «Картах» станет заменой текущему решению, которое основано на встроенных в мобильные операционные системы картографических сервисах.

Ранее для работы функции использовались системные карты: на Android — Google Карты, на iOS — Apple Карты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости