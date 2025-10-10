Генрих Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян в своей автобиографии рассказал о периоде выступлений за «Манчестер Юнайтед» («МЮ»). Фрагмент книги приводит Sport24.

Хавбек вспомнил об общении с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. По словам игрока, дело дошло до взаимных оскорблений.

«Я подошел к Моуринью и спросил, почему он критикует меня все время, что я в «МЮ». Он ответил: "Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты дерьмо!" Я потерял терпение и ответил ему, что он еще большее дерьмо», — рассказал Мхитарян.

Армянин играл в МЮ под руководством Моуринью с 2016 по 2018 год. С 2022-го Мхитарян выступает за миланский «Интер».