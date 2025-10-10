Культура
17:31, 10 октября 2025

Минюст признал иноагентом уехавшую из России поэтессу

Живущую в США поэтессу Полину Барскову признали иностранным агентом
Андрей Шеньшаков

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала признан Минюстом иностранным агентом)

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов поэтессу и филолога Полину Барскову. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно обнародованным данным, Барскова, которая проживает за пределами России с конца 90-х, выступала против проведения специальной военной операции (СВО). Также ей вменяется «распространение недостоверных сведений» о политике и решениях российских властей.

Полина является лауреатом ряда литературных наград, в том числе Премии Андрея Белого. С 1998 года живет на территории США, является доцентом Калифорнийского университета Беркли. Преподавала русскую литературу в Хэмпшир-колледже.

Ранее стало известно, что певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) сохранила в России права более чем на 170 песен, несмотря на статус иноагента.

