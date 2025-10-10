Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:05, 10 октября 2025Культура

Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

Певица Земфира сохранила права на более чем 170 песен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Земфира

Земфира. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) сохранила права на более чем 170 песен в России, несмотря на статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным реестра произведений российских правообладателей, артистке принадлежат права на 178 композиций. Помимо песен, она является автором трех музыкальных произведений к кинофильмам и спектаклю, а также шести инструментальных пьес. Помимо этого, Земфира сочинила две рекламные песни.

В беседе с агентством юрист Ирина Остапчук отметила, что внесение в реестр иноагента не предполагает, что как-то меняется статус авторства.

Ранее сообщалось, что Земфира все еще мониторит статус индивидуального предпринимателя в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости