04:57, 6 октября 2025

Земфира продолжила следить за своим бизнесом в России

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) все еще мониторит статус индивидуального предпринимателя в России. Необходимые данные поданы в налоговую инспекцию, о чем следует из юридических документов, передает РИА Новости.

Согласно бумагам, Земфира так и не закрыла ИП. 2 сентября в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Законом предусматривается, что для сохранения статуса ИП необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, а также по доверенности, либо с применением электронной цифровой подписи.

ИП артистка открыла еще в ноябре 2004 года. В качестве основной деятельности в документах обозначается «деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений». Между тем, музыкантка имеет и дополнительный вид деятельности — «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами».

Как стало известно ранее, гонорары уехавшей из России Земфиры сократились в два раза. Стоит отметить, что до эмиграции певица была достаточно высокооплачиваемой. Еще в 2022 году исполнительница получала от 4,4 миллиона рублей за выступление.

