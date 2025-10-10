Мизулина высказалась о решении Macan пойти в армию

Екатерина Мизулина назвала решение рэпера Macan пойти в армию мужским поступком

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась о ситуации с призывом рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам активистки, музыкант совершил правильный мужской поступок.

«Молодец, если пойдет. Это правильный мужской поступок. Будет хороший пример всем коллегам по цеху, которые прячутся в кустах или поддельные военники покупают», — заявила она.

Ранее стало известно, что Macan отправится в армию в конце ноября. 6 октября 23-летний музыкант уже получил повестку на отправку.