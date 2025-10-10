Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:36, 10 октября 2025Культура

Мизулина высказалась о решении Macan пойти в армию

Екатерина Мизулина назвала решение рэпера Macan пойти в армию мужским поступком
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина высказалась о ситуации с призывом рэпера Андрея Косолапова, известного под псевдонимом Macan. Об этом она написала в Telegram-канале.

По словам активистки, музыкант совершил правильный мужской поступок.

«Молодец, если пойдет. Это правильный мужской поступок. Будет хороший пример всем коллегам по цеху, которые прячутся в кустах или поддельные военники покупают», — заявила она.

Ранее стало известно, что Macan отправится в армию в конце ноября. 6 октября 23-летний музыкант уже получил повестку на отправку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Россиянам назвали проявляющиеся на пятках серьезные заболевания

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости