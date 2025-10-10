Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 10 октября 2025Экономика

Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Ильин: Мокрый снег в столице выпадет в середине октября
Мария Черкасова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Московском регионе в период с 13 по 16 октября ожидается мокрый снег, следующая волна таких осадков прогнозируется на стыке второй и третьей декады октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Второй снег будет сильнее первого, — сообщил специалист. — Местами в полях он даже какое-то время полежит, прежде чем растаять».

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что первый мокрый снег в Москве может выпасть к выходным, 11-12 октября. Однако, по словам синоптика, снежный покров в столице пока не сформируется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящей зимой возможно образование сугробов до 40 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал появление у России нового оружия. Что об этом известно?

    Росстат оценил динамику цен в России

    Бывшая сотрудница Первого канала заявила о депрессии и алкоголизме коллег из России

    Скрывавшегося 13 лет после изнасилования и расправы россиянина нашли благодаря ДНК

    Российского «Терминатора» предложили не переименовывать

    Жителей Подмосковья предупредили об опасности

    Россиянке запретили использовать сперму не вернувшегося с СВО бойца для зачатия

    Популярная певица удалила 14-летней дочери веснушки против ее воли

    В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

    В Госдуме допустили возбуждение уголовного дела против Мэйби Бэйби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости