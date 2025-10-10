Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик Ильин: Мокрый снег в столице выпадет в середине октября

В Московском регионе в период с 13 по 16 октября ожидается мокрый снег, следующая волна таких осадков прогнозируется на стыке второй и третьей декады октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Второй снег будет сильнее первого, — сообщил специалист. — Местами в полях он даже какое-то время полежит, прежде чем растаять».

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что первый мокрый снег в Москве может выпасть к выходным, 11-12 октября. Однако, по словам синоптика, снежный покров в столице пока не сформируется.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что предстоящей зимой возможно образование сугробов до 40 сантиметров.

