Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 10 октября 2025Россия

Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

Москвичка выставила счет ясновидящей за неэффективными ритуалы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: T.Den_Team / Shutterstock / Fotodom

Москвичка выставила счет ясновидящей за оказавшиеся неэффективными магические ритуалы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Россиянка уволилась с работы после первого же визита к медиуму — специалист пообещала ей беззаботное будущее, отмечает издание. После этого жительница столицы потеряла жилье и рассталась с партнером.

В этих переменах москвичка обвинила экстрасенса. В направленной ей претензии женщина, помимо потраченных на сеансы 8,5 тысячи рублей потребовала компенсировать причиненный ей моральный вред. Его она оценила в 1,3 миллиона рублей. Вернуть горожанке удалось только деньги на сеансы.

В начале октября появились сообщения о госпитализации одного из самых известных российских экстрасенсов – Анатолия Кашпировского. Позднее директор Кашпировского рассказал, что тот чувствует себя хорошо, однако сообщений о госпитализации напрямую не опроверг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стал известен лауреат Нобелевской премии мира

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

    Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

    Россиянка отдала миллион рублей за весточку от ушедшего на СВО любимого

    Военный рассказал о новом гибриде ракеты и бомбы ВКС России

    Женщина устала идти пешком и угнала машину

    Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

    В Газе началось прекращение огня

    Компанию уехавших в Австрию миллиардеров изъяли в доход России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости