Москвичка потребовала с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественных ритуалов

Москвичка выставила счет ясновидящей за неэффективными ритуалы

Москвичка выставила счет ясновидящей за оказавшиеся неэффективными магические ритуалы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Россиянка уволилась с работы после первого же визита к медиуму — специалист пообещала ей беззаботное будущее, отмечает издание. После этого жительница столицы потеряла жилье и рассталась с партнером.

В этих переменах москвичка обвинила экстрасенса. В направленной ей претензии женщина, помимо потраченных на сеансы 8,5 тысячи рублей потребовала компенсировать причиненный ей моральный вред. Его она оценила в 1,3 миллиона рублей. Вернуть горожанке удалось только деньги на сеансы.

В начале октября появились сообщения о госпитализации одного из самых известных российских экстрасенсов – Анатолия Кашпировского. Позднее директор Кашпировского рассказал, что тот чувствует себя хорошо, однако сообщений о госпитализации напрямую не опроверг.

