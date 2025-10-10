Россия
Мусоровоз переехал пенсионерку в российском городе и попал на видео

В Краснотурьинске мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку и попал на видео
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Свердловской области мусоровоз переехал 89-летнюю пенсионерку и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно идущую по дороге женщину. На нее наезжает двигающийся задним ходом мусоровоз. Он сбивает пострадавшую, после чего переезжает ее.

Очевидцы рассказали, что после ЧП женщина была еще жива, водитель и работник мусоровоза попытались ее поднять. Однако спасти ее не удалось.

