Россия
10:49, 10 октября 2025РоссияЭксклюзив

Мусульмане в России отреагировали на соглашение ХАМАС и Израиля

Духовное собрание мусульман России поддержало мирные переговоры в Газе
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Мусульмане России приветствуют и поддерживают мирные переговоры на территории Газы в Палестине, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС подписали первую часть мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сам глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

В ДСМР отметили, что эта война принесла очень много невинных жертв, боли и страдания. Там подчеркнули, что убийства мирных жителей, среди которых много женщин и детей, должны прекратиться, а безвинные пленные должны быть освобождены.

«Нельзя строить мир на слезах и крови. На протяжении всего конфликта наши молитвы с теми, кто скорбит о погибших и пострадавших. Мы очень надеемся, что боевые действия прекратятся как можно скорее и жители Газы смогут вернуться к мирной жизни, получить гуманитарную и медицинскую помощь», — заявили в организации.

Ранее Трамп заявил, что мир на Ближнем Востоке «очень близок». «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок», — сказал он.

