12:03, 10 октября 2025Силовые структуры

На видео директор Росгвардии назвал критерии для общения с президентом России Путиным

Золотов: Лидеры стран, считающих Россию врагом, не отвечают требованиям времени
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Лидеры ряда стран, которые считают Россию врагом, не отвечают требованиям сегодняшнего времени, поэтому президенту Владимиру Путину не с кем общаться, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов. Видео с ним опубликовал журналист Life Александр Юнашев в Telegram-канале.

На кадрах глава российского ведомства говорит, что опасения других государств по поводу ядерных ударов с российской стороны — сумасшествие «тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами», «в этой ипостаси Владимиру Путину не с кем там общаться, потому что это самосознание, которое у них в голове, оно не отвечает сегодняшнему времени».

Ранее сообщалось, что Путин в целом положительно оценивает результаты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

