На видео директор Росгвардии назвал критерии для общения с президентом России Путиным

Золотов: Лидеры стран, считающих Россию врагом, не отвечают требованиям времени

Лидеры ряда стран, которые считают Россию врагом, не отвечают требованиям сегодняшнего времени, поэтому президенту Владимиру Путину не с кем общаться, заявил директор Росгвардии Виктор Золотов. Видео с ним опубликовал журналист Life Александр Юнашев в Telegram-канале.

На кадрах глава российского ведомства говорит, что опасения других государств по поводу ядерных ударов с российской стороны — сумасшествие «тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами», «в этой ипостаси Владимиру Путину не с кем там общаться, потому что это самосознание, которое у них в голове, оно не отвечает сегодняшнему времени».

Ранее сообщалось, что Путин в целом положительно оценивает результаты встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.