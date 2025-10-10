Россиян предостерегли от приготовления еды в грязной духовке

Биотехнолог Золотарева: Из-за нагара в духовке можно получить пищевое отравление

Готовить в грязной духовке не только не эстетично, но и вредно для здоровья. В чем опасность нагара и копоти, «Газете.Ru» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

Нагар на стенках духового шкафа образуется из брызг жира и сока во время запекания. Толстый давний слой нагара ухудшает теплопроводность, что со временем может обернуться поломкой духовки, в особенности электрической. Кроме того, из-за нагара блюдо может нагреваться неравномерно, из-за чего не приготовится окончательно, сохранив патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Съев неготовое блюдо, можно получить пищевое отравление, напоминает биотехнолог. Даже если блюдо прогреется равномерно, опасные микроорганизмы могут попасть в него с частицами копоти, осыпавшейся при извлечении противня из духовки.

Вдобавок, как объяснила Золотарева, во время обугливания в пище и нагаре образуются такие вещества, как акриламид, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Согласно наблюдениям ученых, эти соединения могут стать причиной развития рака у животных. Исследования на людях пока не продемонстрировали однозначных результатов. Также в пережженном жире появляется вещество акролеин — альдегид, пары которого раздражают слизистые и вызывают слезоточивость. Даже в низких концентрациях это вещество нежелательно для астматиков и аллергиков. Постоянное воздействие паров акролеина может привести к хроническим воспалительным процессам в респираторной системе.

При очистке духового шкафа биотехнолог не советует использовать хлорсодержащие и щелочные средства — они вызывают раздражение дыхательных путей во время уборки и опасны при попадании в пищу. После уборки все поверхности духовки нужно тщательно промыть водой и на некоторое время оставить ее открытой для естественной вентиляции.

Ранее россиянам назвали самые частые места обитания плесени в доме. Плесень можно встретить на кухне, чердаках, окнах, потолке, стенах и в углах, за шкафами, на плитке, а также на мебели и коврах.