16:18, 10 октября 2025Экономика

Названа цена самой маленькой квартиры в России

Самая маленькая квартира в России продается в Москве за 2,5 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Самые маленькие квартиры в России продаются в Москве, Геленджике и Анапе. Стоимость таких объектов раскрыли опрошенные ТАСС эксперты.

Первое место в топе занимают апартаменты-студия площадью восемь квадратов в столичном районе Отрадное. Жилая площадь составляет 4,7 квадрата, в квартире проведен ремонт и имеется теплый пол. По данным «НДВ Супермаркета недвижимости», объект можно купить за 2,5 миллиона рублей.

На втором месте оказалась квартира студия площадью 10,4 квадрата в Геленджике. В федеральной компании «Этажи» рассказали, что в жилье за 3,9 миллиона рублей проведен косметический ремонт, есть кухонная мебель, техника и совмещенный санузел с водонагревателем.

Третье место разделили апартаменты под Анапой и студия в Подмосковье. Площадь обоих объектов составляет 11,1 квадрата, а стоимость — 2,1 миллиона и 2,5 миллиона, соответственно.

Ранее стало известно, что самую дешевую квартиру в России продают за 450 тысяч рублей. Площадь жилья составляет 21 квадратный метр, оно располагается в городе Харабали в Астраханской области.

