Название первой АПЛ «звериной» дивизии ВМФ СССР объяснили

МО РФ: Первую АПЛ проекта 971 назвали «Пантерой» из-за изображения и надписи
Иван Потапов
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Первую атомную подводную лодку (АПЛ) проекта 971 Военно-морского флота (ВМФ) СССР назвали «Пантерой» из-за соответствующих изображения и надписи, нанесенных на носовую оконечность корабля перед его выводом из эллинга, объяснило Минобороны России (МО РФ). Об этом сообщает ТАСС.

В военном ведомстве отметили, что приказ с решением о присвоении имени первой АПЛ «звериной» дивизии был получен 10 октября 1990 года через правительственную телеграмму от главкома ВМФ ВМФ СССР Владимира Чернавина. В этот момент АПЛ проходила в море заводские испытания.

Ранее обозреватель американского издания National Security Journal Исаак Зейтц заметил, что российские субмарины проекта «Борей», способные переносить межконтинентальные баллистические ракеты, можно назвать самой опасной угрозой России для НАТО.

В августе газета «Известия» сообщила, что в ближайшие годы Россия завершит модернизацию от трех до пяти атомных подводных лодок, построенных в 1980-1990-е.

