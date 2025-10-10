Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:37, 10 октября 2025Культура

Неадекватный фанат напал на Билли Айлиш на концерте

Неадекватный фанат напал на певицу Билли Айлиш прямо во время концерта в Майами
Андрей Шеньшаков

Кадр: @drew_wintjen

Певица Билли Айлиш стала жертвой нападения неизвестного прямо во время своего концерта. Об инциденте сообщает издание People.

По информации источника, неадекватный мужчина дернул за руку артистку, которая проходила мимо него вдоль заграждения, отчего она ударилась и оступилась.

Нападение произошло во время выступления Билли в Майами в рамках тура Hit Me Hard and Soft. 23-летняя артистка, по данным СМИ, не пострадала. Мужчину скрутила охрана, после чего он был задержан.

Ранее стало известно, что певица Билли Айлиш упала со сцены во время концерта в американском Мэдисон-сквер-гарден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости