Неадекватный фанат напал на Билли Айлиш на концерте

Певица Билли Айлиш стала жертвой нападения неизвестного прямо во время своего концерта. Об инциденте сообщает издание People.

По информации источника, неадекватный мужчина дернул за руку артистку, которая проходила мимо него вдоль заграждения, отчего она ударилась и оступилась.

Нападение произошло во время выступления Билли в Майами в рамках тура Hit Me Hard and Soft. 23-летняя артистка, по данным СМИ, не пострадала. Мужчину скрутила охрана, после чего он был задержан.

Ранее стало известно, что певица Билли Айлиш упала со сцены во время концерта в американском Мэдисон-сквер-гарден.