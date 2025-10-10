Мир
Нобелевский комитет обеспокоился утечкой данных о лауреате

FT: Нобелевский комитет расследует утечку имени лауреата премии мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Нобелевский комитет расследует утечку имени лауреата премии мира, лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, комитет обеспокоился утечкой данных в связи с тем, что за несколько часов до объявления имени лауреата резко увеличилось количество онлайн-ставок в пользу Мачадо. В частности, накануне объявления победителей на крупном рынке прогнозов Polymarket рейтинг Мачадо составлял около четырех процентов, однако вскоре он подскочил до 73,5 процента.

«Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он расследует этот вопрос», — утверждается в публикации.

10 октября Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет назвал политика ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».

