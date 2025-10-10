Нобелевский комитет обеспокоился утечкой данных о лауреате

FT: Нобелевский комитет расследует утечку имени лауреата премии мира

Нобелевский комитет расследует утечку имени лауреата премии мира, лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, комитет обеспокоился утечкой данных в связи с тем, что за несколько часов до объявления имени лауреата резко увеличилось количество онлайн-ставок в пользу Мачадо. В частности, накануне объявления победителей на крупном рынке прогнозов Polymarket рейтинг Мачадо составлял около четырех процентов, однако вскоре он подскочил до 73,5 процента.

«Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он расследует этот вопрос», — утверждается в публикации.

10 октября Мачадо была объявлена лауреатом Нобелевской премии мира. Комитет назвал политика ключевой объединяющей фигурой венесуэльской оппозиции и «одним из самых выдающихся примеров гражданского мужества в Латинской Америке за последние годы».