В зоне СВО появились «дороги смерти» для ВСУ

В зоне специальной военной операции (СВО) из-за плохих погодных условий появились «дороги смерти» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Сообщается, что после трех дней дождя грунт размяк в прифронтовых зонах Донбасса с украинской стороны, что делает движение через поля невозможным. Обычные же дороги, уточняют авторы, находятся в плохом состоянии.

«При этом большинство объездных путей находится в разрушенном состоянии, что превращает их в "дороги смерти": даже при идеальных условиях скорость движения там не превышает 50–60 километров в час», — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что подразделения российских войск продвинулись в районе Северска Донецкой Народной Республики. Кроме того, Российская армия продвинулась восточнее населенного пункта Дроновка.