Марочко: Подразделения РФ за минувшие сутки продвинулись в районе Северска ДНР

Подразделения российских войск за минувшие сутки продвинулись в районе Северска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он добавил, что под огневой контроль попала большая часть водоема Поселковый в Северске. По словам военного эксперта, российские войска продвинулись восточнее населенного пункта Дроновка и юго-западнее Серебрянки в ДНР.

Ранее Марочко рассказал об отводе командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска. По его словам, украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами.

До этого Марочко сообщил об окружении военных ВСУ в районе станции Купянск. Он добавил, что российская сторона также зачистила участок местности по улице Защитников Отечества и заняла Автотранспортный колледж.