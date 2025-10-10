Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:01, 10 октября 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

Марочко: ВСУ отводят командование из Северска в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят командиров из Северска в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Украинское командование отводит командиров из Северска. На позициях остаются простые солдаты, которые должны держать позиции», — сообщил он, ссылаясь на свои источники.

Марочко также рассказал, что украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами. На текущий момент логистика в город сильно затруднена из-за контроля дорог российскими дронами.

4 октября сообщалось, что российские штурмовики вошли в Северск. До этого глава РФ Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, они идут вперед по всей линии соприкосновения с противником.

В свою очередь, советник главы ДНР сообщал, что российские бойцы взяли Северск в огневой мешок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Марочко сообщил об окружении бойцов ВСУ в районе станции Купянск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости