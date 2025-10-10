Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

Марочко: ВСУ отводят командование из Северска в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят командиров из Северска в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Украинское командование отводит командиров из Северска. На позициях остаются простые солдаты, которые должны держать позиции», — сообщил он, ссылаясь на свои источники.

Марочко также рассказал, что украинские генералы приняли такое решение, так как не собираются рисковать офицерами. На текущий момент логистика в город сильно затруднена из-за контроля дорог российскими дронами.

4 октября сообщалось, что российские штурмовики вошли в Северск. До этого глава РФ Владимир Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне специальной военной операции. По его словам, они идут вперед по всей линии соприкосновения с противником.

В свою очередь, советник главы ДНР сообщал, что российские бойцы взяли Северск в огневой мешок.