Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 10 октября 2025Наука и техника

Обнаружен способ «прокачать» иммунитет без лекарств

SciRep: Регулярные физические нагрузки «тренируют» иммунную систему
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Регулярные физические нагрузки могут буквально «натренировать» иммунную систему — к такому выводу пришли ученые из Германии и Бразилии. Как показало исследование, опубликованное в Scientific Reports (SciRep), у пожилых людей, десятилетиями занимающихся выносливостью (бег, плавание, велоспорт), клетки иммунитета работают эффективнее, дольше сохраняют активность и реже вызывают воспаления.

Исследователи сравнили лейкоциты двух групп добровольцев — тренированных и ведущих малоподвижный образ жизни. Оказалось, что у спортсменов клетки-«киллеры», уничтожающие вирусы и раковые клетки, лучше адаптируются к стрессу и используют энергию экономнее. Даже при воздействии препаратов, блокирующих иммунные сигналы, их клетки сохраняли устойчивость, тогда как у нетренированных быстро наступало истощение.

Ученые отмечают, что многолетние тренировки делают иммунитет «умнее»: он по-прежнему реагирует на угрозы, но избегает избыточных воспалений. Такой баланс, по словам авторов, может стать ключом к здоровому старению и профилактике хронических заболеваний.

Ранее стало известно, что прием добавок с витамином D2 может снижать уровень «основного» витамина D3 — того, который отвечает за крепкие кости и устойчивый иммунитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    В Госдуме рассказали о влиянии участников СВО на последующие поколения

    США нанесли серьезный урон экономике своего союзника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости