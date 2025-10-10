Экономика
15:48, 10 октября 2025Экономика

Одному сегменту российского авторынка спрогнозировали рекордный рост

«Автостат»: Объемы вторичного авторынка России могут вырасти до 6 млн единиц
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПандемия в России

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года суммарные объемы вторичного авторынка России могут вырасти до максимума с 2021-го и достичь отметки в 6 миллионов единиц к концу декабря. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на собственный прогноз.

Если ожидания экспертов сбудутся, объемы рынка подержанных автомобилей в России за 12 месяцев достигнут четырехлетнего максимума. В последний раз столь высокие показатели в этом сегменте отечественного авторынка фиксировались в стране в разгар пандемии коронавируса.

Аналитики прогнозируют рекордный рост вторичного авторынка России на фоне усугубляющегося кризиса в сегменте новых автомобилей. Некоторые участники отрасли, отмечают эксперты, с учетом общей неопределенности делают ставку на развитие направлений, связанных с б/у машин. На фоне резкого подорожания новых авто спрос на подержанные транспортные средства в стране будет расти, полагают эксперты.

Кризис на внутреннем авторынке к настоящему времени затронул все ключевые сегменты — от грузовиков и автобусов до легковушек и премиальных авто. Главными причинами резкого снижения объемов продаж аналитики называют негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, регулярное повышение утильсбора, общее подорожание автомобилей и снижение доступности автозаймов.

На этом фоне представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса не исключили отката российского авторынка к показателям девятилетней давности. Ожидать скорого восстановления реализации в сложившихся реалиях не приходится, констатировали они.

