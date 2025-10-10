Экономика
Пошлины Трампа ударили по крупнейшей экономике Европы

Destatis: Немецкий экспорт просел на 0,5 процента в августе из-за пошлин США
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Nathan Howard / Reuters

Резкое ужесточение таможенной политики властей США негативным образом сказалось на объемах немецкого экспорта. О проблемах крупнейшей экономики Европы из-за импортных пошлин, введенных главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального статистического бюро (Destatis).

По итогам последнего месяца лета суммарные объемы немецкого экспорта сократились на 0,5 процента в сравнении с июльским показателем, уточнили в ведомстве. В денежном выражении показатель просел до 129,7 миллиарда евро.

Особенно заметно сократились поставки немецкой продукции на американский рынок. За отчетный период ФРГ отправила в США продукцию на общую сумму в 10,9 миллиарда евро. Достигнутый результат оказался минимальным с ноября 2021 года. В месячном выражении показатель сократился на 2,5 процента, а в годовом — на 20,1 процента.

Экспорт немецкой продукции в Соединенные Штаты снижается пятый месяц подряд. Местные производители сильно зависят от сбыта товаров на американский рынок. По итогам 2024 года США стали для ФРГ крупнейшим торговым партнером. Однако в связи с повышенными импортными пошлинами двусторонние экономические связи стали ослабевать.

Одними из главных пострадавших оказались немецкие промышленники. Объемы производства в этом секторе в августе снизились на 4,3 процента, темпы спада стали максимальными за несколько месяцев. Пошлины Трампа сильнее всего ударили по местному автопрому. Снижение выпуска в ключевом секторе экономики ФРГ составило 18,5 процента. Это обусловлено тем, что в отношении европейских автомобилей продолжают действовать 25-процентные импортные пошлины США. Еще одной причиной усугубления кризиса в немецком автопроме стала усиливающаяся конкуренция со стороны китайских концернов.

