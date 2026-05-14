Мощные удары ракетами по Киеву попали на видео

Опубликовано видео мощных ударов ракетами по Киеву

Telegram-канал «Київ Оперативний» опубликовал кадры последствий массированного удара по Киеву.

«Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», — говорится в публикации.

В городе зафиксированы пожары и значительные разрушения. Среди пораженных объектов — бизнес-центр, который, по имеющимся данным, использовался противником для производства беспилотных летательных аппаратов. Также повреждены объекты инфраструктуры.

Ранее стало известно о том, что в центре Киева было частично перекрыто движение.

Кроме того, серия взрывов прозвучала в Харькове. Местные власти сообщали об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам. Жители делились видео со взрывами.