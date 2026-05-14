В США признались в уступке позиций России в одном регионе

Дипломат Фриман: США уступают свои позиции в Персидском заливе России и Китаю

Соединенные Штаты утрачивают свои позиции в регионе Персидского залива, где их место постепенно занимают Россия и Китай. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман.

По его словам, Саудовская Аравия и Иран будут все чаще обращаться к Москве, Пекину, а возможно, и к Дели в вопросах поддержания мира, стабильности и развития, а не к Вашингтону. Фриман также считает, что мир вступает в эпоху, где множество держав среднего уровня будут действовать по собственному усмотрению.

«Это будет более сложная конструкция, чем баланс сил в Европе XIX века, который в целом обеспечивал определенную стабильность и сдерживал войны почти сто лет. Я не уверен, что сегодня это вообще возможно», — отметил экс-дипломат.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Ирана Али Багери заявил, что Россия является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке.