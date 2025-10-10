Появилось видео блэкаута на западе Украины

Рожин: Электричество частично отключилось в городе Ровно на западе Украины

В городе Ровно на западе Украины частично отключено электричество. Видео опубликовал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

«Отмечается, что остановлено движение троллейбусов, отключились светофоры», — сказано в публикации.

На появившихся кадрах можно увидеть обесточенные дома и колонну неработающих троллейбусов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия России в ходе ударов в ночь на 10 октября запустила более 450 дронов и 30 ракет по объектам критической инфраструктуры республики. Глава государства добавил, что Киев ожидает от западных партнеров жесткой реакции.