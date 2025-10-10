Наука и техника
17:27, 10 октября 2025

Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: University of Turku

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр. Изображение доступно на сайте Университа Турку.

«Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», — говорится в публикации.

По словам специалистов, речь идет о центре квазара OJ287, открытом еще в позапрошлом веке.

В июле газета The Guardian сообщила, что ученые обнаружили крупнейшее из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, оно было зафиксировано за пределами Млечного Пути.

