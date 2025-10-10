Президент Таджикистана открыл саммит СНГ

Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что республика всегда рада принимать гостей, и пожелал прибывшим политикам «продуктивных дискуссий и конструктивных решений». По его словам, Таджикистан продолжил работу по намеченным целям вместе со странами-партнерами.

«Приоритетное внимание было уделено процессу совершенствования деятельности организации. Продолжена работа по расширению торгово-экономического взаимодействия, развития транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции», — сказал Рахмон.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись на неформальной встрече после переговоров в Душанбе.