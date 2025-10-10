Пропавшую почти две недели назад российскую семью с ребенком начали искать по-новому

К поискам пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых привлекли параплан

Семью Усольцевых, пропавшую почти две недели назад в тайге в Красноярском крае, начали искать по-новому — с привлечением парапланериста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной.

Как рассказали в отряде, несмотря на плохую погоду, некоторые беспилотники удается поднять в воздух. «Наш квадрокоптер с тепловизором отработал даже в снег и ветер. На помощь приходят обычные жители края. Они на свой страх и риск поднимают свои дроны. Пролетал над районом и парапланерист», — цитирует агентство поисковиков.

Сейчас дневная температура в районе пропажи россиян составляет минус четыре градуса мороза.

Ранее в Следственном комитете назвали маловероятными шансы найти пропавшую семью живыми. В качестве основной причины их исчезновения рассматривается несчастный случай. В ходе обыска в доме Усольцевых силовики обратили внимание, что все ценные вещи на месте.

Семейная пара с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября. По словам проводника, отказавшегося идти с ними из-за плохой погоды, россияне не собирались ночевать в лесу, поэтому у них не было с собой палатки. Среди версий исчезновения Усольцевых предполагается нападение диких зверей. Также в правоохранительных органах допустили, что пропавшие могли упасть в провал между скалами.