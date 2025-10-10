Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 10 октября 2025Бывший СССР

Путин назвал «понтажем» угрозы Киева ударить по Москве

Путин: Угрозы Киева ударить по Москве ракетами Tomahawk — это форма понтажа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Intelligence Specialist 1st Kenneth Moll / U.S. Navy / AP

Угрозы Киева ударить по Москве ракетами Tomahawk, в случае, если их передадут из США, — это форма «понтажа». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе брифинга один из журналистов, обращаясь к российскому лидеру, назвал угрозы ударов по российской столице шантажом, но оговорился и начал поправлять себя.

«Вы не оговорились, [это форма] "понтажа" тоже. Понт здесь присутствует», — заявил российский лидер.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России. По его словам, Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может также нанести значительный урон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости