Путин назвал «понтажем» угрозы Киева ударить по Москве

Путин: Угрозы Киева ударить по Москве ракетами Tomahawk — это форма понтажа

Угрозы Киева ударить по Москве ракетами Tomahawk, в случае, если их передадут из США, — это форма «понтажа». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

В ходе брифинга один из журналистов, обращаясь к российскому лидеру, назвал угрозы ударов по российской столице шантажом, но оговорился и начал поправлять себя.

«Вы не оговорились, [это форма] "понтажа" тоже. Понт здесь присутствует», — заявил российский лидер.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пригрозил разрушить инфраструктуру России. По его словам, Москва должна понимать, что в ответ на удары по Украине Киев может также нанести значительный урон.