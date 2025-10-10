Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 10 октября 2025Бывший СССР

Путин объяснил значимость единства постсоветских стран

Путин: Республикам бывшего СССР очень важно не разъехаться совсем далеко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Бывшим республикам Союза Советских Социалистических Республик (СССР) важно поддерживать единство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«(...) Нам нужно искать все точки соприкосновения, которые являются общими и которыми мы все дорожим», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что постсоветским республикам «важно не разъехаться совсем далеко». Президент России сделал акцент на исторических связях России со странами бывшего СССР. В качестве примера общего достояния он назвал победу над нацизмом.

Ранее Путин поддержал решение о создании формата СНГ+ в рамках Содружества Независимых Государств. По его словам, новый формат позволит активнее вовлекать в деятельность СНГ другие государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости