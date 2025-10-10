Путин объяснил значимость единства постсоветских стран

Путин: Республикам бывшего СССР очень важно не разъехаться совсем далеко

Бывшим республикам Союза Советских Социалистических Республик (СССР) важно поддерживать единство. Об этом заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«(...) Нам нужно искать все точки соприкосновения, которые являются общими и которыми мы все дорожим», — подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что постсоветским республикам «важно не разъехаться совсем далеко». Президент России сделал акцент на исторических связях России со странами бывшего СССР. В качестве примера общего достояния он назвал победу над нацизмом.

Ранее Путин поддержал решение о создании формата СНГ+ в рамках Содружества Независимых Государств. По его словам, новый формат позволит активнее вовлекать в деятельность СНГ другие государства.