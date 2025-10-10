Бывший СССР
Путин рассказал о расследовании авиакатастрофы с самолетом AZAL

Путин: Результаты расследования авиакатастрофы с самолетом AZAL в целом понятны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Расследование авиакатастрофы с самолетом авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), потерпевшим крушение в небе над Россией, завершается, а его результаты в целом понятны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас следствие завершается, в целом все понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили», — сказал глава государства.

Ранее в Душанбе прошла первая с момента охлаждения отношений между Москвой и Баку встреча Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе диалога российский лидер, в частности, предложил обсудить авиакатастрофу.

Президент России также раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL. Он отметил, что причины крушения самолета AZAL были связаны с нахождением в небе украинского беспилотника.

