Путин вспомнил о прохождении практики во время учебы в Ленинградском университете

Президент России Владимир Путин рассказал, как проходил практику в транспортной прокуратуре во время обучения в Ленинградском государственном университете (ЛГУ). Об этом он вспомнил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Так глава государства прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета AZAL, который выполнял рейс Баку — Грозный, возле аэропорта в Казахстане в декабре 2024 года. Он подчеркнул, что нужно было выяснить все детали произошедшего.

«Я сам когда-то, когда учился на юридическом факультете Ленинградского университета, практику проходил в транспортной прокуратуре. Я был прикреплен к следователю, который вел такие дела, я знаю, что это такое», — рассказал российский лидер.

По его словам, это очень кропотливая работа, в которой нельзя допускать ошибок. Она требует напряженного, профессионального и кропотливого труда, подчеркнул Путин.

Днем ранее, 9 октября, Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым рассказал подробности о крушении самолета AZAL. Президент сообщил, что две ракеты, которые были выпущены системой противовоздушной обороны (ПВО) России, не поразили воздушное судно напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками. Экипажу, как рассказал Путин, было предложено совершить посадку в Махачкале, но он принял решение следовать в аэропорт базирования.

