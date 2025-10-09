Путин: Две ракеты ПВО России взорвались неподалеку от самолета AZAL

Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил начать двустороннюю встречу с обсуждения крушения самолета AZAL.

Авиакатастрофа с участием лайнера Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку — Грозный, произошла в декабре 2024 года в Казахстане. На борту находились 67 человек, в том числе 16 россиян, жертвами стали 39 человек, включая семерых россиян.

Российский лидер на переговорах с президентом Азербайджана в Душанбе раскрыл подробности авиапроисшествия. Он отметил, что о причинах, представленных им коллеге, его проинформировали 7 октября. Глава государства уточнил, что перед встречей звонил в Москву и спрашивал, нет ли дополнительных деталей по расследованию.

Путин связал авиакатастрофу с нахождением в небе беспилотника ВСУ

Президент РФ сообщил, что две ракеты, которые были выпущены системой противовоздушной обороны (ПВО) России, не поразили воздушное судно напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. По словам российского лидера, самолет был задет не поражающими боевыми элементами ракет ПВО, а, скорее всего, обломками. Он отметил, что экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале (Дагестан), но он принял решение следовать в аэропорт базирования.

Путин связал авиакатастрофу в том числе с тем, что в небе находился беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). «В день трагедии с самолетом AZAL мы вели три украинских беспилотника, которые пересекли границу РФ», — подчеркнул политик.

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Россия выплатит компенсации из-за авиакатастрофы

Также Путин на встрече с Алиевым сообщил, что РФ в связи с крушением самолета AZAL сделает все необходимое по выплате компенсаций.

Все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям

Владимир Путин президент России

Он еще раз выразил искренние соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Российский лидер подчеркнул, что Москва даст правовую оценку действиям всех должностных лиц в связи с произошедшим. Он добавил, что необходимо объявить истинные причины крушения воздушного судна.

В Баку сообщили подробности расследования авиакатастрофы

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев ранее заявил, что расследование крушения самолета авиакомпании AZAL продолжается.

«В настоящее время продолжается уголовное дело по факту крушения самолета AZAL. (...) Мы надеемся, что расследование этого дела также найдет логичный результат», — сказал азербайджанский генпрокурор. Он уточнил, что проверка проводится совместно Баку, Москвой и Астаной.