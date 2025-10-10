Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:34, 10 октября 2025Бывший СССР

Путин высказался о кризисе отношений между Россией и Азербайджаном

Путин: У России и Азербайджана был кризис эмоций, а не межгосударственный кризис
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

В отношениях между Россией и Азербайджаном был «кризис эмоций». Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений, это был кризис эмоций», — объяснил российский лидер.

Путин назвал причинами данного кризиса крушение самолета AZAL. Он добавил, что Москве и Баку нужно было время, «чтобы разобраться».

9 октября состоялись переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, в ходе которых российский лидер в том числе раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин прокомментировал вручение Нобелевской премии мира

    Известный режиссер сравнил Юру Борисова с Марлоном Брандо

    Доктор Мясников признался в ненависти к одному диагнозу

    Онколог предупредил о внешних симптомах рака груди

    На ГРЭС в российском регионе началась забастовка из-за долгов по зарплате

    Apple выплатит миллионы за уязвимости в iPhone

    Купившего Lamborghini благодаря афере российского блогера потребовали посадить

    Секретный свидетель раскрыл роль бывшего судьи Верховного суда России в афере с СВО

    Николь Кидман раскрыла отношение к своей внешности фразой «раньше я ее ненавидела»

    В корейском роддоме молодую мать из России обвинили в совращении мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости