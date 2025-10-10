Путин высказался о кризисе отношений между Россией и Азербайджаном

Путин: У России и Азербайджана был кризис эмоций, а не межгосударственный кризис

В отношениях между Россией и Азербайджаном был «кризис эмоций». Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин, трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений, это был кризис эмоций», — объяснил российский лидер.

Путин назвал причинами данного кризиса крушение самолета AZAL. Он добавил, что Москве и Баку нужно было время, «чтобы разобраться».

9 октября состоялись переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, в ходе которых российский лидер в том числе раскрыл подробности авиакатастрофы самолета AZAL.