Путин заявил о подготовке ряда стран к ядерным испытаниям

Путин: Ряд стран готовят ядерные испытания

В настоящее время ряд стран готовится провести ядерные испытания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я думаю, что на самом деле, если говорить по-честному, определенная гонка-то идет. (...) Но я не говорил, что в США готовятся, я сказал, что в некоторых странах готовятся к испытанию», — отметил Путин.

По словам российского лидера, Москва также проведет ядерные испытания в случае подобных шагов со стороны других государств.

2 октября в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин также сообщил о подготовке некоторыми странами ядерных испытаний и заверил, что Россия готова ответить зеркально.