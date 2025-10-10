Стало известно о возможной смене лауреата Нобелевской премии мира в последний момент

Нобелевский комитет может поменять лауреата премии мира в последний момент. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источник, знакомый с процедурой выбора.

«Теоретически, пять членов норвежского Нобелевского комитета могут изменить свое решение вплоть до последней минуты. Но на практике это непросто», — говорится в публикации.

По мнению собеседников издания, у президента США Дональда Трампа действительно есть шансы получить награду за усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа, однако против его кандидатуры могут сыграть закрытие Агентства по международному развитию (USAID) и развязанные американским лидером тарифные войны.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва поддержала бы присуждение Трампу Нобелевской премии мира.