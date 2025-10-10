Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:34, 10 октября 2025Россия

Раскрыты подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

Минобороны России: За ночь системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на пятницу, 10 октября, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В частности десять беспилотников самолетного типа перехватили над акваторией Черного моря. Еще десять — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве добавили, что попыткам атак также подверглась и Брянская область. Там за ночь сбили три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в Дагестане орел сбил FPV-дрон, который перепутал с добычей. На кадрах, снятых камерой коптера в горной местности кавказского региона, видно, как к нему на большой скорости и с выставленными вперед когтями приближается птица.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    ВС России уничтожили обстреливавший Белгородскую область расчет БПЛА

    Стало известно о большой стратегии Трампа в отношении России

    В России изменились цены на жилье

    Врач оценил эффективность новомодной процедуры по увеличению клитора

    Американский полковник заявил о провале подготовки Европы к войне с Россией

    В Госдуме рассказали о влиянии участников СВО на последующие поколения

    США нанесли серьезный урон экономике своего союзника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости