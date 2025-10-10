Раскрыты подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

Минобороны России: За ночь системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника

В ночь на пятницу, 10 октября, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В частности десять беспилотников самолетного типа перехватили над акваторией Черного моря. Еще десять — над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве добавили, что попыткам атак также подверглась и Брянская область. Там за ночь сбили три БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в Дагестане орел сбил FPV-дрон, который перепутал с добычей. На кадрах, снятых камерой коптера в горной местности кавказского региона, видно, как к нему на большой скорости и с выставленными вперед когтями приближается птица.