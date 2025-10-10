Экономика
07:22, 10 октября 2025Экономика

Риск возникновения паники из-за цен на сахар оценили

Аналитик Плугов: К концу года цены на сахар упадут еще сильнее
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Сахар в России подешевел не только относительно лета, но и по сравнению с 2024 годом. К концу текущего месяца стоимость этого продукта упадет еще сильнее. Об этом заявил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе средняя оптовая цена на сахар достигла 41 тысячи 810 рублей за тонну без НДС. Это почти на 11 процентов ниже тех показателей, которые имели место на начало августа и на 18,4 процента ниже уровня цен годичной давности. В конце первого месяца осени розничные цены составляли 72,8 рубля за килограмм.

Впрочем, не исключено, что дальнейшему удешевлению сахара может помешать искусственное подогревание спроса паническими сообщениями о снижении производства. Однако, в августе в РФ произвели 586,3 тысячи тонн сахара. Это на 17,3 процента больше, чем в последний месяц лета прошлого года. Растет и сырьевая база. С начала уборочной кампании и по 1 сентября этого года сахарной свеклы собрали почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, в настоящее время нет поводов для паники.

В начале октября появился прогноз, согласно которому к Новому году цены на сахар в России могут подняться на 20 процентов.

