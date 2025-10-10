Россия попала в список стран с самыми дешевыми яйцами

РИА Новости: В августе десяток яиц в России стоил 82,1 рубля

Россия оказалась в пятерке стран с самыми низкими ценами на яйца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстат и иные открытые данные.

В конце августа стоимость десятка яиц в РФ составляла в среднем 82,1 рубля. Самые дорогие яйца оказались в Швейцарии, где за них просят 514 рублей. Кроме России, наиболее низкими цены на этот продукт смогли похвастаться Индия (63,9 рубля), Иран (76,1 рубля), Бангладеш (78,2 рубля) и Пакистан (79,5 рубля). В Белоруссии и Ливии яйца стоят по 88 рублей.

Кроме Швейцарии, особенно дорогие яйца обнаружили в Исландии (455 рублей) и Новой Зеландии (427,5 рубля). В Люксембурге десяток яиц стоит 348 рублей, а в Дании — 344 рубля.

В первой половине сентября сообщалось, что куриные яйца стали одним из самых дешевеющих продуктов питания в России. К этому привело их серьезное перепроизводство, ударившее по рентабельности птицефабрик и погрузившее отрасль в новый кризис. В начале осени десяток яиц первой категории опустился в цене до 53,3 рубля, что на 26,5 процента меньше, чем годом ранее. Яйца второй категории подешевели на 31,9 процента, до 40 рублей.