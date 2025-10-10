Экономика
12:33, 10 октября 2025Экономика

Россиян предупредили об исчезновении некоторых кроссоверов

РГ: С российского рынка могут исчезнуть корейские кроссоверы
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Результатом введения новых правил утилизационного сбора может стать исчезновение с российского рынка корейских кроссоверов. Об этом предупредил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Его процитировала «Российская газета».

Кроме того, он полагает, что серьезно подорожают модели премиум-класса, такие как Mercedes-Benz G, GLE, GLS и BMW X7.

Житнухин также полагает, что другие бренды, вроде Geely, также столкнутся со сложностями, так как рост расходов сделает их покупку менее привлекательной.

До этого появился прогноз, что новые методики расчета утилизационного сбора, подготовленные Минпромторгом, погубят сегмент ввозимых частными лицами из-за границы импортных легковых автомобилей. Предполагается, что ввозить в Россию иномарки на коммерческой основе станет бессмысленно из-за слишком высоких ставок.

По другим прогнозам, самым чувствительным к новой методике расчета утилизационного сбора в России станет ряд популярных у граждан брендов, включая западных гигантов вроде BMW и Mercedes.

