Россиянам раскрыли неожиданную пользу яблок

Кардиолог Чайковская: Запах яблок оказывает антистрессовый эффект

Кардиолог Мария Чайковская назвала яблоко исключительно полезным фруктом. Его неожиданный эффект она раскрыла россиянам в Telegram-канале.

Как пояснила Чайковская, ученые в ходе исследований доказали, что запах яблок оказывает антистрессовый эффект. Среди других преимуществ этого фрукта она назвала снижение уровня холестерина в крови, но при условии, что человек будет употреблять от двух штук в день.

Кроме того, благодаря яблокам улучшается эластичность сосудов, заверила специалистка. «В них содержится кверцетин, который обладает нейропротективными свойствами в доклинических моделях и обсуждается для профилактики и лечения болезни Альцгеймера», — добавила Чайковская.

Ранее диетолог Лара Джусти перечислила продукты для профилактики простуды. Так, с этой целью она предложила включить в рацион скумбрию.