Россияне бросились брать микрозаймы на iPhone

Около 65,3 % заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone

Большинство заявок (65,3 процента) на микрозаймы в России в сентябре пришлось на владельцев iPhone, на владельцев Android — лишь 34,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в исследование микрофинансовой компании (МФК) «Займер».

В исследовании говорится, что среди использующих Android каждый четвертый (26,7 процента) заявитель по займам является владельцем Redmi.

Кроме того, чуть меньшая доля заявок приходится на пользователей Samsung (23,5 процента).

Ранее Банк России начал фиксировать случаи выдачи финансовыми организациями микрозаймов под видом кредитов. Причем из шести банков, в которых заметили такую практику, два являются системно значимыми.