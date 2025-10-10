Россиянка украла из электрички сумку с деньгами и попала на видео

В Москве полиция нашла женщину, похитившую из электрички сумку, в которой было 297 тысяч рублей. Момент кражи попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «МВД МЕДИА».

На видео показано, как женщина осматривается по сторонам, а потом поднимает коричневую сумку с деньгами.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в электричке, следовавшей по маршруту Железнодорожная — Апрелевка. Там один из пассажиров оставил сумку с деньгами и документами в вагоне, а сам вышел на платформу во время очередной остановки состава и не успел вернуться в поезд. Это заметила пассажирка — 36-летняя жительница Москвы с детской коляской. Она взяла сумку. Правоохранители вычислили и задержали ее.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Она рассказала, что найденные деньги она положила на свой банковский счет, а документы выбросила.

Оперативники вернули все деньги законному владельцу.

