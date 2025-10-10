Бывший СССР
Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

Сальдо заявил о бегстве киевской власти с правобережья Херсонщины в Николаев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевская «власть» покинула правобережье региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что украинские власти предприняли бегство с правобережья Херсонщины в Николаев. Он рассказал, что эвакуацией жителей никто не занимается.

Ранее Сальдо заявил о том, что говорить о завершении спецоперации (СВО) на Украине в 2025 году преждевременно, поскольку элиты стран Запада усиленно пытаются затянуть конфликт. Он подчеркнул, что Россия готова к любому развитию событий.

