Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул из-за нехватки топлива

Самолет с пассажирами на борту едва не рухнул над Европой из-за большой выработки топлива. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, 3 октября лайнер авиакомпании Malta Air, принадлежащий Ryanair, вылетел из Пизы, Италия, в Глазго, Шотландия, и попал в шторм «Эми», скорость ветра которого достигала 160 километров в час. Борт долго кружил в небе и несколько раз по поручению диспетчеров неудачно попытался приземлиться в аэропорту Прествик.

Вскоре самолет перенаправили в воздушную гавань Эдинбурга, однако перед посадкой экипаж подал сигнал тревоги 7700 из-за нехватки горючего. После благополучного приземления на аэродроме Манчестер в баке лайнера осталось всего 220 килограммов авиационного топлива — его хватило бы только на шесть минут полета. После инцидента полиция начала расследование работы авиаперевозчика Ryanair.

