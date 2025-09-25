Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков

Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков. Об этом пишет газета Daily Star.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся из Милана в Лондон. Один из очевидцев рассказал, что через 20 минут после взлета и отключения табло безопасности пассажиры, сидевшие в передней части салона, стали вести себя странно. Один из них вырвал страницы своего паспорта и начал их есть. Другой направился в противоположный конец самолета, заперся в туалете и попытался смыть удостоверение личности в унитаз.

Стюардесса незамедлительно проследовала за ним и пыталась заставить мужчину выйти из кабины, но у нее не вышло. По словам очевидцев, люди на борту не понимали, что происходит, но ощущали общую напряженность.

После этого пассажирам объявили, что рейс был перенаправлен в Париж. По приземлении двух мужчин задержали и проверили их багаж. Сообщается, что вся процедура заняла два часа, затем борт направился в Лондон. Причины соответствующего поведения двух туристов не уточняются.

