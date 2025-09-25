Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:32, 25 сентября 2025Путешествия

Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom  

Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков. Об этом пишет газета Daily Star.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся из Милана в Лондон. Один из очевидцев рассказал, что через 20 минут после взлета и отключения табло безопасности пассажиры, сидевшие в передней части салона, стали вести себя странно. Один из них вырвал страницы своего паспорта и начал их есть. Другой направился в противоположный конец самолета, заперся в туалете и попытался смыть удостоверение личности в унитаз.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Стюардесса незамедлительно проследовала за ним и пыталась заставить мужчину выйти из кабины, но у нее не вышло. По словам очевидцев, люди на борту не понимали, что происходит, но ощущали общую напряженность.

После этого пассажирам объявили, что рейс был перенаправлен в Париж. По приземлении двух мужчин задержали и проверили их багаж. Сообщается, что вся процедура заняла два часа, затем борт направился в Лондон. Причины соответствующего поведения двух туристов не уточняются.

Ранее 71-летний пассажир залез под одежду к спящей попутчице в самолете. Инцидент произошел 22 сентября на рейсе из Лос-Анджелеса в Мельбурн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мир накрыла эпидемия аутизма. В этом винят парацетамол. Действительно ли так опасно лекарство, популярное в России?

    Самокатчик врезался в светофор, застрял в нем головой и попал на видео

    Наталья Водянова в полупрозрачном корсете посетила благотворительный ужин

    Признание разбившего лицо россиянки в магазине мужчины попало на видео

    В России отреагировали на экстренное совещание генералов и адмиралов Пентагона

    Пес-татарин взорвал соцсети

    ЦБ понизил курс доллара

    В нежилом российском доме обнаружили 18 пленников

    Сербия модернизировала российские БТР-80А

    Пассажиры начали есть свои паспорта прямо во время рейса и напугали попутчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости