Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, на 77-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Алексей Батраков. У гостей голом отметился полузащитник Амирхоссейн Хоссейнзаде на 48-й минуте.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.