Казахстан
4:0
Завершен
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
4:3
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
2:1
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
0:0
Перерыв
live
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
1:3
Перерыв
live
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
1:0
Перерыв
live
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
2:0
Перерыв
live
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
0:0
Перерыв
live
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
1:0
Перерыв
live
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
0:0
Перерыв
live
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
22:03, 10 октября 2025Спорт

Сборная России обыграла Иран в товарищеском матче

Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в товарищеском матче
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России обыграла национальную команду Ирана в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:1. На 22-й минуте счет открыл нападающий Дмитрий Воробьев, на 77-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Алексей Батраков. У гостей голом отметился полузащитник Амирхоссейн Хоссейнзаде на 48-й минуте.

14 октября российская команда в Москве сыграет с Боливией. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Обсудить
    Обсудить
